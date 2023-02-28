美神盾艦去邦聯化　改以內戰黑奴命名

美國海軍周一（27日）宣布，艦名帶有美國內戰南方邦聯色彩的神盾巡洋艦切斯勞維爾號（USS Chancellorsville），將改以在內戰時建立奇功的黑人奴隸斯莫爾斯（Robert Smalls）命名。軍方強調不是改寫歷史，而是讓外界重新聚焦在可能忽略的歷史人物及事件。惟這艘「新艦」不會服役很久，暫定2026年退役。

切斯勞維爾號1989年服役，以日本神奈川縣橫須賀基地為母港，艦名紀念1863年南方邦聯軍隊勝出的切斯勞維爾戰役。國防部旗下命名委員會早前審視切斯勞維爾號服役儀式及研究該艦紋章後，認為這艘軍艦是頌揚南方邦聯。至於新艦名斯莫爾斯號，當事人在美國內戰1861年爆發時是黑人奴隸，翌年被徵召加入南方邦聯軍隊並在一艘炮艇服役。1862年5月13日，斯莫爾斯偷走該艘炮艇，與家人及其他奴隸逃離南卡羅萊納州查爾斯頓，並把炮艇移交北方聯邦海軍。

斯莫爾斯之後在北方聯邦海軍服役，內戰結束後加入政壇，成為國會眾議院南卡羅萊納州眾議員。海軍部長托羅（Carlos Del Toro）在聲明形容斯莫爾斯是非凡的美國人，強調更改艦名只是把焦點移離與國家信念不一致的美國歷史。軍方未有就正式更改艦名提供時間表，僅指會把對行動及船員的影響減至最少。