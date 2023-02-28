北愛貿易風波Q＆A　新舊安排區別

英國和歐盟周一（27日）就修訂北愛爾蘭貿易安排達成共識，並公布溫莎框架，希望取代現有《北愛爾蘭議定書》貿易要求。以下是北愛貿易風波Q＆A；附圖為新舊安排區別。

問●甚麼是《北愛爾蘭議定書》？

答●由英國時任首相約翰遜與歐盟簽署，它是國際法一部分，於2021年1月1日生效。它規定大不列顛島（英格蘭、蘇格蘭及威爾斯）貨物在北愛爾蘭港口統一檢查後，才可運往愛爾蘭。親英國的北愛民主統一黨批評措施，等同在英國其他地區與北愛製造有形邊界，企業抱怨導致額外成本及延誤。

問●甚麼是溫莎框架？

答●綠色通道用於留在北愛的大不列顛島貨物，不需檢查及簡化文件程序。紅色通道適用運往愛爾蘭和歐盟的貨物，仍需檢查。部分禁止從英國出口的貨物，如冷凍香腸將可外銷北愛。北愛不需遵守部分歐盟規例，如增值稅及酒精稅。

問●溫莎框架如何保障歐盟及有利英國？

答●歐盟可實時監測北愛爾蘭抵境貨物，一旦北愛違反歐盟法規，歐盟有權適度應對。英國藥品和寵物更容易運至北愛爾蘭，北愛部分稅率跟隨英國。

問●甚麼是斯托蒙特煞停機制？

答●加大北愛議會在歐盟單一市場規管上的話語權，決定歐盟新規例是否應用在北愛。北愛議會內至少兩個政黨共30名議員同意啟動機制後，便可以決定歐盟單一市場的新規例是否適用，惟歐洲法院仍將是北愛是否遵守單一市場規例的最終仲裁者。