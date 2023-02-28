中國男子21年前加國殺女友　申請新西蘭難民遭拒

中國籍留學生李宗元（Zongyuan Li，音譯，前稱李昂及李佳明）涉嫌2002年在加拿大卑詩省溫哥華殺害女友趙巍，一度在北京獲裁定故意殺人罪成，至2014年獲改判誤殺罪成，目前身在新西蘭奧克蘭與妻兒一起生活。他近日受訪時質疑趙巍根本未死，自己成為中國政治打壓目標，遭到新西蘭移民部門拒絕難民身份申請，恐怕自己返華後面臨監禁及酷刑，就連家人亦會面臨風險。

《新西蘭先驅報》周日（2月26日）刊出上述專訪。38歲的李宗元否認自己與趙巍之死案件有關，甚至認為對方仍然生存，「正在某處走來走去」，質疑一切均是中方設下政治陷阱。當談及2002年為何離開加拿大返回中國時，他解釋自己學生簽證當時快將到期，並稱自己2008年搬到西藏，參與爭取當地民主抗議活動，至翌年被強行帶走，一直拘留至2012年受審。

對於自己一度獲判故意殺人罪成，李宗元再一次強調自己無辜，後被改判誤殺罪成，至2016年終於獲釋。他稱自己成功改名及更改生日日期，最終取得前往新西蘭的學生簽證，與家人一同移居當地，卻遭到充當中國代理人的師生騷擾。

然而，一名新西蘭難民和保護官員受訪時稱，李宗元所提主張並不可信，估計對方及其直系親屬回國也不會受到中國迫害。

2002年10月，趙巍失蹤，其遺體數天後被加國警方在溫哥華湖邊一個行李箱內發現。