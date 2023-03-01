調查顯示　多數美國在華企業對前景感悲觀

中美角力持續，中國美國商會周三（3月1日）公布的調查顯示，在中國經營的美國企業對他們在中國的前景感到愈來愈悲觀。不少公司表示正調整在華投資計劃，然而大多數企業都不打算把業務完全遷出中國。中國外交部發言人毛寧同日稱，中方歡迎包括美國企業在內的各國企業進入中國市場，共享發展紅利，共同推動世界經濟增長。

中國美國商會的這項商業信心調查已有25年歷史，多數受訪企業首次不再把中國視為「前三大投資重點」，他們透露將維持或減少在中國的投資總量。近半在華美企也指出，與一年前相比，他們的公司在中國的受歡迎程度有所下降。

調查也顯示，66%的中國美國商會成員，仍把美中緊張局勢加劇列為最大的商業挑戰。中國美國商會主席華剛林說：「去年對我們的會員公司來說，是挑戰特別大的一年，因為他們得面對中國經濟放緩和疫情防控措施，還要確保他們的商業運作符合美中兩國的相關法規。」

另華南美國商會日前發表2023年中國營商環境白皮書，超九成受訪企業將中國視為最重要的投資目的地之一。中國外交部發言人毛寧周三在記者會表示，中美貿易投資合作是互利共贏。脫鈎斷鏈，損人害己，不得人心，也是不可行的。