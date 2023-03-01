美媒：華購俄核燃料　全球恐陷軍備競賽

美國傳媒周三（1日）引述消息揭露，中國大陸去年12月在距離台灣北部海岸約220公里的福建省長表島，接收一批來自俄羅斯、能夠製造核彈頭的核燃料。有軍管專家憂慮，因應陸方及俄羅斯上月宣布暫停參與《新削減戰略武器條約》，美國可能擴大其核武器儲備，各方分歧只會愈鬧愈大。

報道引述英國國防和保安智庫皇家聯合服務研究所（RUSI）提供交易數據指出，俄羅斯原子集團公司（Rosatom）去年以3.84億美元（約30億港元）向中國出售2.5萬公斤濃縮鈾，數量是全球過去30年來清除上述核燃料的7倍。

外間估計，中國目前共有400枚核彈頭，至2035年就會擁有1,500枚。多名美方情報官員推測，中方本年就會開始利用位於長表島的快中子示範反應堆CFR-600生產核彈頭，其數量未來12年大增接近4倍，與美俄兩國擁有核彈頭數量睇齊。

聯合國裁軍研究所（UNIDIR）高級研究員波德維格（Pavel Podvig）不排除報道提及中方核計劃純屬民用，不過北京一直沒有為此澄清，也沒有公布分離鈈的庫存數字，質疑「這不是一個良好信號」。