FBI局長首談疫源　指新冠或由華實驗室洩漏

美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗‧雷（Christopher Wray）周二（2月28日）表示，新冠疫情可能是中國實驗室洩漏事故引致，首次公開證實FBI對疫情源頭的機密判斷。中國外交部發言人毛寧周三（3月1 日）批評，情報部門搞科學問題，本身就是將溯源問題政治化。

接受美媒訪問時，克里斯托弗‧雷指根據FBI評估，新冠病毒最可能源自湖北武漢一次可能的實驗室事故，而洩漏可能在中國政府控制的實驗室內發生，當局得出這種評估結果已有一段長時間。美媒指，FBI在2021年已得出此結論，對此結論信心達「中度」，認為涉實驗室意外，至今仍堅持此觀點。

克里斯托弗‧雷指摘，中國政府一直試圖阻撓FBI、美國政府其他部門和外國合作夥伴的新冠溯源調查，並混淆視聽，但當局仍在推進相關工作。他又指，FBI有專門人員應對生物威脅危機，包括新冠等新病毒，並關注是否落入敵對國家、犯罪或恐怖分子手中。

毛寧周三在記者會表示，當前國際科學界有愈來愈多的線索，將病毒源頭指向全球範圍。美方應當尊重科學和事實，盡快與世界衞生組織合作，邀請國際專家到該國進行溯源研究，並分享研究成果。她指摘美方再次翻炒「實驗室洩漏論」，只會進一步拉低自身的信譽。中方敦促美方尊重科學和事實，停止將新冠病毒溯源問題政治化。