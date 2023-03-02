美情報機關：哈瓦那綜合症非由外部敵對勢力造成

周三（1日）解封的美國情報機關機密調查結果指出，使全球各地數以千計美國外交官和情報人員不適的所謂「哈瓦那綜合症」，「極不可能」是由外部敵對勢力造成。

這種神秘病症於2016年首次由駐古巴首都哈瓦那的美國官員報告，症狀包括偏頭痛、惡心、記憶力衰退和頭暈等。美國政府各機構和部門迄今報告了大約 1,500宗案例，其中還有些是在今年上報。有關調查涉及美國情報官員、其他美國政府官員和外部專家共數百人，涉及90多個國家，但根據美國情報機關的評估，沒有發現任何可信證據表明任何美國的敵對勢力擁有武器或裝置，能引起與綜合症一致的症狀。一名美國情報官員在向記者簡報時更稱，作為長期調查的一部分，情報機關甚至考慮了外星人造成哈瓦那綜合症的可能性，但都已經排除。此外，調查也沒有找到針對所有不同症狀的共同醫學解釋或共同環境。

報告稱，進行調查的7個美國情報機關，對有關判斷的信心程度各不相同。有2個機構對「不太可能是外部敵對勢力所為」這個調查結果持有中度至高度信心，3個機構對此的信心中等，2個機構所抱的信心低。