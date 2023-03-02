華批英外相涉港涉疆言論罔顧事實　已提出交涉

英國外相祈湛明日前在聯合國人權理事會會議上聲稱，香港言論及集會自由受侵蝕，又指北京一直阻撓有關新疆議題的討論。對此，中國駐英國大使館發言人周三（1日）反駁，有關言論罔顧基本事實，粗暴干涉中國內政，中方堅決反對，已向英方提出嚴正交涉。

該發言人稱，新疆、香港事務都是中國內政，任何外國無權干涉，中國政府治理香港的法律依據是中國憲法和香港基本法，絕不是《中英聯合聲明》；又指香港回歸25年來，「一國兩制」實踐取得舉世公認的成功，香港民眾今天依法享有遠遠超出英國殖民統治時期的更多權利和自由。

至於新疆問題，該發言人表示，聯合國人權高專辦發布的所謂涉疆評估報告是美國及一些西方勢力一手策劃、炮製，是虛假訊息的大雜燴，完全非法、無效。該發言人批評，英方及其他一些勢力持續在人權理事會搞政治操弄、攻擊抹黑他國，干涉別國內政，這種作法完全不具有建設性，他們的圖謀也絕不可能得逞。中方敦促英方糾正在人權問題上的錯誤做法，停止雙重標準，停止政治操弄，回到對話合作軌道上來，為國際人權事業發展真正做些實事。