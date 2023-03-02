勞動黨中央委員會會議閉幕　定下農作物增產目標

北韓糧食危機加劇，傳出開城等地不斷有人餓死。勞動黨第8屆中央委員會第7次全體會議擴大會議周三（1日）閉幕，領袖金正恩在強調今年務必實現農作物增產目標。

金正恩表示，為實現社會主義建設全面發展，謀求國家尊嚴和人民福祉，今年一定要佔領「糧食高地」，力爭成功實現農業發展的預定目標。農村問題是必須解決的戰略問題，所有農場都要把圍繞提升產量，作為重要的農業生產指導原則，並加強灌溉工程建設、普及新型高效農業機械等。他指出，需找出對農業發展產生負面影響的內在因素並予以消除，進而促使農業生產在近幾年內走上穩步發展的軌道，切實鞏固農村政治思想和物質技術基礎。

會議也討論確立人民經濟計劃執行紀律及改善國家財政金融工作兩項議題，並一致通過經政治局會議審議的有關決定書。金正恩表示，對於國家制定的人民經濟計劃，任何人都無權討價還價，所有黨組織需把黨的事業貫徹到政策執行中。金正恩致閉幕詞時稱，為在幾年內把農業工作推向穩定持續的發展軌道，今次會議制定更加明確政策，為促進國家全面復興創造轉機。