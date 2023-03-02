中白聯合聲明反對台獨　盼避免烏危機升級

白羅斯總統盧卡申科周二至周四（2月28日至3月2日）對中國進行國事訪問，雙方就新時代進一步發展兩國全天候全面戰略夥伴關係發表聯合聲明，內媒周四公布全文。當中強調，白方恪守一個中國原則，反對「台獨」，中方亦反對外部勢力干涉白羅斯內政。雙方對地區武裝衝突延宕深表關切，期待烏克蘭盡快恢復和平，避免危機升級，願為恢復地區和平作出努力。

中白在聲明中，一致堅決反對在民主和人權問題上搞雙重標準、利用民主和人權問題干涉別國內政的行徑，強調攜手抵制對主權和獨立國家實施非法單邊限制措施及施壓的重要性。雙方計劃年內召開中白政府間合作委員會第5次會議，擴大兩國政府部門間直接聯繫。雙方又同意在多個領域上加強合作，包括在共建「一帶一路」框架內深化全面合作，啟動市場准入談判等，並歡迎白羅斯在香港開設總領事館，領區包括香港和澳門。

雙方鼓勵兩國航空公司根據市場原則適時增開白羅斯至中國的直航航班，鼓勵共同創立平台推動共同研發人工智能、5G等領域新技術。雙方將在防務、司法、執法安全領域加強合作，深化包括軍事人員培訓、聯合打擊跨國犯罪、打擊恐怖主義等在內的合作，共同防範「顏色革命」。雙方亦將繼續在上海合作組織、亞洲相互協作與信任措施會議等多邊框架內開展全面合作，中方支持白羅斯盡快成為上合組織成員國。