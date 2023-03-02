羅森伯格將任AIT主席　重點處理台灣2024年總統選舉

美國在台協會（AIT）周三（1日）宣布，AIT主席莫健（James Moriarty）將於本月20日退休，由前白宮國家安全委員會中國與台灣事務資深主任羅森伯格（Laura Rosenberger）接任。

AIT表示，羅森伯格接任主席後將參與有關台灣的政策層面討論，在訪台時代表拜登政府，並在美國與台灣的代表會面。英媒引述多名知情人士指，羅森伯格會採取比前兩任AIT主席更「親力親為」的方式處理對台的非官方關係。她工作的主要重點落在保持與台灣2024年總統選舉候選人的溝通渠道，華府任命她為AIT主席是深思熟慮的策略，這不是在選舉中偏袒任何人，而是交流美方的看法。

羅森伯格的另一工作重點是接觸台灣國防部，減少台灣對美國政府推動加強台島不對稱防禦戰略的阻力，該戰略側重於使用地雷、防空和反艦導彈，而不是重型坦克和戰機。知情者指出，做得愈多愈快，台灣自身的自衞能力就愈好，這是美國政策的一個非常重要的優先事項。羅森伯格還將努力解決瓶頸問題，使台灣積壓的數十億美元美國軍火採購交付。