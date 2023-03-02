美國向台灣出售F16戰機彈藥　總值逾6億美元

台海局勢日益緊張之際，美國國務院周三（1日）同意向台灣出售大批F16戰機彈藥，包括AIM120C8先進中程空對空導彈、AGM88B高速反輻射導彈（HARM）及相關設備等，總值6.19億美元（約48.3億港元）。軍售案已進入知會美國國會程序，可望在一個月後生效。

美國國防部國防安全合作局（DSCA）表示，軍售武器包括100枚AGM88B、23枚HARM訓練彈、200枚AIM120C8、4組AIM120C8制導部件、26組LAU-129多用途發射架，以及集成和測試支援設備；消耗品和配件、技術和後勤支援等。軍售案主要承包商是雷神導彈與防務公司、洛歇馬丁公司。DSCA聲明指，軍售案符合美國國家、經濟及安全利益，有助台灣武裝力量現代化，改善台灣安全，維護地區政治穩定、軍事平衡及經濟發展，同時不會改變地區軍力平衡。

台灣國防部周四（2日）感謝美方的軍售決定，指美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續提供防衞武器，是維持區域穩定的基礎。聲明續指，本次美方同意出售的兩款導彈，均為台灣空軍已完備作戰能力的彈種，並針對部分功能強化升級，可有效應對解放軍威脅挑釁，彰顯預囤作戰需求強化防衞韌性、備戰而不求戰、自助而後人助之自我防衞決心。