美軍擬2025年換走列根號　喬治·華盛頓號重新駐日

日本傳媒周四（2日）報道，美國海軍開始準備於2025年換走駐紮在日本的航空母艦列根號，由航母喬治·華盛頓號重新部署日本橫須賀，它將配備新的無人加油能力，讓美軍更好地應對中國大陸可能攻打台灣的情況。

列根號是美軍唯一的前沿部署航母，於2015年接替喬治·華盛頓號部署到橫須賀。太平洋艦隊發言人坎寧安（Brian Cunningham）表示，美軍正在進行更換前沿部署航母的準備工作，不能公布更多詳情直至完成適當協調。

喬治·華盛頓號現時在美國維珍尼亞州的紐波特紐斯造船廠整修和補充燃料，並改造為可搭載MQ-25A刺鰩艦載無人加油機，這款無人機可為多款艦載機加油，包括F/A18超級大黃蜂、EA18G咆哮者電子作戰機、F35C戰機等。空中加油能力可顯著擴大航母的艦載機聯隊打擊範圍，在應對中國的區域拒止戰略上尤其重要。區域拒止是北京攻台時對抗美軍的核心作戰策略，利用不同類型的導彈阻止美軍進入大陸沿岸水域。解放軍擁有被稱為「航母殺手」的東風21型中程彈道導彈，喬治·華盛頓號需在導彈射程外運作，而配備MQ-25A刺鰩無人加油機可讓航母從更遠位置發送艦載機到衝突區域。