烏克蘭求援助128架戰機　美國：F16非最優先

美國國防部次長卡爾周二（2月28日）披露，烏克蘭曾要求美國提供128架不同型號第4代戰機，包括F15、F16及F18。惟他認為，F16不是最優先援助事項，目前更重要的是防空武器、火炮、遠程精確火力、裝甲車輛及坦克。

卡爾出席眾議院軍事委員會聽證會，稱美國空軍評估烏克蘭長遠或需50至60架F16取代現有戰機，將耗資100至110億（美元，下同・約780至858億港元）。交付F16新機需3至6年，成本高達110億（約858億港元）。二手機價格可低至20億（約156億港元），且能在年半至兩年內使用。他指交付時間太長，便會抵銷現在讓烏克蘭空軍機師受訓的優勢，因為完成訓練後沒有戰機駕駛。他又指，美國可能把較舊型號F16 Block 30/32給予烏克蘭，但目前不清楚從哪裏撥出。

如果烏克蘭只需要36架舊款F16，仍將花費20至30億美元（約156至234億港元）。舊戰機可從美國亞利桑那州戴維斯‧蒙森空軍基地的飛機墳場中取出，但修復時間多長不得而知。它們狀況各不相同，許多已拆解。卡爾不排除烏克蘭可能獲得其他西方戰機，包括英國旋風式、瑞典獅鷲或法國幻影。烏克蘭國防部情報總局局長布達洛夫稱，基輔需要美國A10攻擊機，F16不是設計用作對地攻擊。