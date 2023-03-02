現役先進裝備　美國首售台AIM120D空對空導彈

美國拜登政府第9次對台軍售，周三（1日）宣布出售300枚供F16V戰機掛載導彈，其中AIM120C8先進中程空對空導彈首次提供，為美軍現役一線先進裝備。台灣國家政策研究基金會副研究員揭仲表示，國防部正因應未來台海可能發生衝突，增加彈藥庫存。

AIM120C8即AIM120D，為AIM120系列中最新型號。與台灣空軍現有型號相比，AIM120D射程從100公里增至160公里。它配備改良版雙向數據鏈，強化電子反制能力，並具備離軸發射攻擊能力，即機師透過聯合頭盔瞄準系統，目視敵機便可鎖定，不需以戰術動作咬住敵機機尾。揭仲稱，美國同意售台AGM88B高速反輻射導彈，戰時可攻擊解放軍艦艇雷達及壓制大陸東南沿岸雷達，逼使解放軍不敢前進部署防空導彈，減少台軍戰機威脅。

台灣國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲認為，美國對台出售現役先進導彈，象徵美台關係深化及對台信任。他指出，美方今次雖然提供的是AGM88B，但普遍認為性能已實質提升至AGM88B HSCM。HSCM是指高速反輻射導彈控制系統改良，最大射程增至180公里。