美軍AC130J攻擊機首赴韓　參加聯合特戰演習

南韓聯合參謀本部周四（3月2日）表示，有「空中炮艇」之稱的美軍特種部隊AC-130J攻擊機於周一（2月27日）參加代號「柚木刀」的韓美聯合特戰演習，檢驗精確打擊北韓核設施等主要目標的能力。

聯合參謀本部指，特戰演習於上月初開始，本周進行潛入敵方縱深的特種兵引導空中火力精確打擊地面目標訓練。AC-130J攻擊機是首次參演，屬於對北韓特種作戰任務的對韓增援力量。AC-130J可從1萬呎高空實施精確打擊，空射及空投30毫米口徑航空機機、105毫米榴彈炮、AGM-114地獄火反坦克導彈、AGM-176獅鷲空對地導彈、GBU-39小直徑炸彈。聯參議長金承謙周一視察聯合特戰演習現場，並到部署AC-130J的基地了解機載武裝和作戰流程，要求韓美官兵通過聯合特種作戰演訓打造分毫不差地打擊敵軍關鍵設施的能力，提升韓美聯軍的相互操作性，完善聯合作戰協同體系。

柚木刀演習是貼近實戰的空對地多域戰鬥演訓，包括定點清除敵方首腦的「斬首行動」，但韓軍沒有使用這敏感術語。其餘演練項目還有近距離空中支援、飛行管制、人道主義危機處置、人質營救等。韓美1990年代開始每年例行舉行柚木刀聯合演習，但一直非公開，今次對外公開意在對朝示警。

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