美核潛艇撤離關島　轟炸機赴南海演習

美國在西太平洋的軍事部署持續受到關注，攻擊核潛艇基韋斯特號結束在戰略重地關島長達10年的前沿部署，已經啟程回國準備退役。與此同時，派駐關島的兩架超音速轟炸機，最近聯同航空母艦及兩棲攻擊艦的艦載機在南海演習。

根據美國國防部周三（1日）發布的照片，基韋斯特號今年1月17日駛離關島海軍基地。該艦去年11月18日完成最後一次部署行動，它因使用壽命屆滿而計劃今年退役。除了基韋斯特號外，姊妹艦艾斯維爾號、傑斐遜市號、斯普林菲爾德號、安納波利斯號也以關島海軍基地為母港。與此同時，斯普林菲爾德號今年2月23日抵達南韓釜山，4天後艾斯維爾號抵達澳洲西澳省斯特靈海軍基地。

同日發布的照片亦顯示，從南達科他州埃爾斯沃思空軍基地調派關島安德森空軍基地的B1B轟炸機，今年2月17日與航空母艦尼米茲號及兩棲攻擊艦馬金島號的戰機組成編隊，在南海空域參與全領域聯合演習，聲稱展示戰鬥能力、海上優勢、力量投射、機動速度、戰備狀態。尼米茲號同月26日抵達關島海軍基地休整，馬金島號則在泰國灣參加代號「金色眼鏡蛇2023」多國聯合軍事演習。