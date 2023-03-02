無法通過核武檢查　美解除6軍官職務

中美俄核角力升級之際，美國一個掌控陸基及空基核威懾力量的空軍基地爆出醜聞，兩名指揮官及其4名下屬總共6人，因所屬部隊無法通過保證核武庫存安全及可靠的檢查，軍方以「對履行職責的能力」失去信心為由解除職務。

美國空軍全球打擊司令部上月27日發出新聞稿，表示被解除職務的軍官駐守北達科他州邁諾特空軍基地，上址配備執行核打擊任務的B52H戰略轟炸機及民兵三型洲際彈道導彈，是全美唯一同時擁有兩種核威懾力量的空軍基地。新聞稿提到涉事指揮官分別隸屬於第5任務支援大隊及第5後勤戰備中隊，但以保護當事人為由拒絕提供詳情，僅表示相關部隊受委託支援國家核任務，人員的行為必須維持非常高標準。

美國傳媒兩天後透露涉事軍官被解除職務的原因，報道指有關檢查旨在確認核武庫存是安全及可靠，同時受到明確的控制。這項檢查主要測試不同部隊執行與核武相關任務的能力，以及他們處理及維護核武的能力，還有圍繞戰略武器的指揮系統。

邁諾特空軍基地2007年發生涉及核武處理的嚴重事故，6枚配備W80核彈頭的AGM129巡航導彈，錯誤被裝載到B52H戰略轟炸機並運往路易斯安那州巴克斯代爾空軍基地，期間居然無人通報這批核導彈失蹤或加強保護它們，事發36小時後才被人揭發。