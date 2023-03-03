漢莎客機遇氣流急墜　7乘客受傷送院

德國漢莎航空公司（Lufthansa）一架周三（1日）晚從美國德州飛往德國的客機因在航程途中遇上氣流，要轉飛維珍尼亞州的華盛頓杜勒斯國際機場，客機安全降落，機上7名乘客受傷送院治療。

涉事航班為編號LH469的空巴A330型號客機，漢莎航空發言人稱，客機在起飛後約90分鐘遇上短暫但嚴重的「晴空湍流」（clear air turbulence），它可以在沒有可見天氣情況或事先警告的情況下發生，受傷乘客在機上接受了機組人員的初步護理後，機師決定在穿越氣流後降落杜勒斯國際機場。聯邦航空局（FAA）表示，客機是在田納西州上空3.7萬英尺（約1.13萬公尺）的高度遇到了氣流，客機最後於晚上9時10分左右降落在杜勒斯國際機場，FAA會調查這宗事件。

根據航班追蹤平台FlightAware涉事客機在10分鐘內下降了大約1萬英尺（約3050公尺），其中曾經在 1分鐘內下降了1,000英尺（約305公尺）。懷有身孕5個月的女乘客齊默爾曼 （Susan Zimmerman）猶有餘悸，她說自己剛吃完飯，正要上廁所時客機就遇到了客流。她形客自己就像坐過山車一樣急墜，碟子和玻璃器皿都飛到天花板上，還感到有兩次飛機突然墜落的感覺，並聽到乘客們尖叫聲和玻璃破碎的聲音。她害怕得以為自己再見不到女兒，所幸她最後沒有受傷，下機後航空公司給了她一張酒店現金券，她並重新預訂了周四（2日）出發的另一航班。