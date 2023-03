【東方日報世界視線】北溪爆炸大揭秘　暴露美媒大問題

相信近期全球最哄動的新聞報道,就是曾獲普立茲獎的美國資深記者赫什(Seymour Hersh)在網上平台發表「美國如何摧毀北溪天然氣管道」(How America Took Out The Nord Stream Pipeline) 的獨立報道文章。

赫什曾於1969年報道越南美萊村屠殺事件,還有上世紀70年代在《紐約時報》報道驚世的水門事件,以及2004年在《紐約客》雜誌(The New Yorker)報道美軍虐待伊拉克戰俘的大醜聞等,是國際公認的良心記者。

不過,赫什今次有關北溪管道被炸事件的報道,就遭受多方質疑。首先是美國國家安全委員會發言人柯比(John Kirby)公開否認這事與美國政府相關,他聲言這是一個完全虛構的故事。亦有傳媒人指赫什的報道沒有可能掌握這麼多的細節,更嚴厲的批評是赫什既然有這樣真材實料的故事,為何不揀選在有公信力的美國或國際報章、大電視台公開?這些質疑及責備迫使赫什多次公開解釋,也進一步揭示了美國甚至西方主流媒體的一些嚴重問題。

赫什承認沒有選擇在大報刊登,就的確沒有負責的編輯可以同時分享確認資訊來源,令訊息的可信程度打了折扣,而他沒有接觸重要的美國大報如《華盛頓郵報》(Washington Post)或《紐約時報》(The New York Times),是因為他不能完全信任可被接受刊登,他不找霍士新聞(Fox News)或其他全美大電視台,是擔心它們都黨性太強,即使發布也使自己會被當作黨同伐異的工具。

當然,在面對大小媒體的訪問當中,不少主持人仍然殷切地追問他的消息來源,以及如何可以有更多核實的證據,但他一如既往堅持要保護提供消息的人脈,這是負責任記者的最高守則,否則洩漏了他會完全失去公信力,也正因為他過往緊緊把關,才能夠得到這些重要消息人士的信賴和合作,做到監察政府的工作。這種合作是基於消息人士深信他們揭露美國政府的錯誤,亦基於他們不是效忠官員,而是國家人民及維護美國憲法。

不過,赫什這次揭秘深刻反映出美國主流傳媒的淪落概況。而美國政府此舉使歐洲特別是德國2023及2024年的冬天更難過,經濟亦更差,也嚴重損害歐美關係。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻