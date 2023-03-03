白宮發表國家網絡安全戰略　劍指中俄伊朗北韓

美國白宫周四（2日）發表《國家網絡安全戰略》（National Cybersecurity Strategy），當中點名提到中國、俄羅斯、伊朗及北韓是「惡意行為者」，積極利用先進網絡能力，追求與美國利益及國際準則背道而馳的目標，無視網絡空間的法治與人權，威脅美國國家安全及經濟繁榮。

戰略中提及中國的部分，指出中國對美國政府及私營機構網絡構成最廣泛、最活躍和最持久的威脅，且是唯一一個既有意重塑國際秩序，又有意重塑經濟、外交、軍事與科技能力的國家。又聲稱在過去10年，中國已將網絡行動擴展至知識產權盜竊，成為美國最先進的戰略競爭對手，有能力威脅美國利益，並主導對全球發展至關重要的新興技術；而在成功利用網絡作為監控國家與影響力的支柱之後，中國正在輸出數碼威權主義願景，致力於按照其形象塑造全球網絡，並在境外危害人權。

該份戰略擬在未來的關鍵10年內，把網絡空間視為工具，以確保所有美國民眾都能從安全可靠的數碼生態系統中獲益。戰略強調，美國政府會運用國家權力的所有工具去預防網絡攻擊，重新平衡保護網絡空間的責任，把網絡安全的負擔從個人、小企業和地方政府，轉移到軟件開發商和其他擁有必要資源及專業知識的機構。戰略包含5大領域，包括捍衞關鍵的基礎設施、剷除威脅因素、塑造市場力量推動網絡安全、投資未來，以及建立國際合作夥伴關係從而謀求共同目標。