2017年曼徹斯特演唱會恐襲　MI5錯過阻止機會

美國女歌手Ariana Grande在2017年於英國曼徹斯特體育館舉行演唱會時，發生自殺式炸彈恐怖襲擊，造成22人死亡，超過200人受傷。最新調查報告顯示，英國軍情五處（MI5）事前明顯地錯過採取行動阻止慘劇發生的機會，處長麥卡勒姆周四（2日）對此表示深切抱歉。

領導調查事件的退休法官桑德斯（John Saunders）聽取MI5探員秘密聆訊後，發表案件第3份、亦是最後一份調查報告，認為MI5錯失避免事件發生的機會，指出安全部門早在2014年已留意到案中疑犯阿貝迪（Salman Abedi），他曾拜訪一名在囚的具影響力武裝分子，他早應獲轉介接受去極端化。桑德斯以國家安全為由拒絕交代更多細節，但承認遇難者家屬會想知道更多。

麥卡勒姆指，收集隱密資訊的難度甚高，但稱若能把握僅有的機會，可能毋須經歷這可怕的損失及傷痛。內政部長柏斐文表示會聯同MI5和警方，盡可能避免同類事件再起。遇害者家屬的其中一名代表律師指摘，報告揭露不能接受的錯誤，案中死者的親屬直指由MI5到協助施襲者的人都與造成其子女死亡有關，不會原諒他們。