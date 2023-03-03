俄亥俄出軌列車鋁製保護殼熔化　影響壓力釋放裝置

美國全國運輸安全委員會（NTSB）周四（2日）公布新一份俄亥俄州東巴勒斯坦貨運列車出軌事故調查報告，發現其中3節脫軌、載有危險品氯乙烯的罐車是1990年代製造，上面的鋁製保護外殼熔化，而溶化的鋁可能滴入壓力釋放裝置，或影響其性能。

NTSB指，調查人員於上月22日完成對出軌的11節危險品罐車損壞評估檢查，包括5節載有氯乙烯的罐車，其中3節罐車已有30年歷史並帶有鋁製保護外殼。根據罐車的損毀情況評估，NTSB擔心當壓力釋放裝置排放燃燒氣體以釋放油箱壓力時，某些罐車上的鋁製保護罩會熔化，而初步檢查結果顯示熔化的鋁有滴入部分壓力釋放裝置的迹象。

正常運作的壓力釋放裝置可減少大規模的儲罐故障可能性，當罐車暴露在火災條件下，加上內容物被加熱時，罐內的壓力升高，這會削弱罐殼。壓力釋放裝置目的是通過釋放小量材料並在正常條件下重新關閉來調節內部壓力，這降低儲罐外殼破裂的可能性，並限制破裂時釋放的能量。

目前未知多少輛帶有鋁製保護外殼的易燃氣體罐車，NTSB已要求提供行業數據以確定可能受影響的列車規模。從5節氯乙烯罐車中回收的洩壓裝置和閥門組件將送往測試設施，本月13日開始進行檢查。