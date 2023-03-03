下議院委員會通過動議　促調查外國干預選舉

加拿大下議院程序與內政事務委員會周四（2日）通過沒有約束力動議，要求總理杜魯多調查外國干預選舉一事。對於中國駐加使領館被指干預加拿大選舉，中國外長秦剛批評是完全子虛烏有及無稽之談，中方堅決反對。

動議由新民主黨提出，要求調查2021年及2019年大選懷疑受外國干預一事，以及有關外國政府迫害流亡組織。動議要求賦予檢視任何檔案的權力，包括國家安全文件。執政自由黨反對動議，但在野保守黨與魁北克集團支持，最終以6票贊成、5票反對而通過。新民主黨計劃在下議院提出類似動議，要求全體表決。出席委員會聽證會的加拿大安全情報局局長維尼奧特指，外國干預對加拿大構成複雜且長久威脅，但並沒有影響過去兩次大選結果。

秦剛強調，中國不干涉別國內政，也反對任何國家干涉別國內政。中國駐加使領館恪守《維也納外交關係公約》，致力於促進中加關係和各領域交流合作。加方應採取切實措施，保障中國駐加外交機構正常履職，不讓謠言及炒作干擾兩國關係。杜魯多此前已表明拒絕調查，理由是已有其他程序處理外國干預指控。