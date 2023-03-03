美媒：與中國領導人對話　澤連斯基多次嘗試不果

美國《紐約時報》周四（2日）報道，烏克蘭總統澤連斯基數月以來，多次反覆嘗試與中國領導人對話不果。他於本年1月，派遣第一夫人奧廖娜出席瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會，向中國代表團遞交一封致中方領導人的信件，要求與對方對話。

奧廖娜當時向記者表示，那是對話的姿態和邀請，希望能得到回應。報道指，雖然中方態度冷淡，但烏克蘭明白到與中國對抗沒有好處。如果中國向俄羅斯供應武器，等同打開俄方的生命線，將明顯改變持續逾一年的烏克蘭衝突格局。西方憂慮中國向俄羅斯提供致命武器，澤連斯基的語氣相當謹慎，他上周稱：「我真的很想相信，中國不會向俄羅斯提供武器。我正在盡一切努力防止這種情況發生。」他又指，中國歷來尊重領土完整，意味它應該盡一切努力把俄羅斯逐出烏克蘭。

中國外交部早前公布烏克蘭立場文件，促請恢復和談，但受到烏克蘭的西方盟友批評。澤連斯基及其顧問則更為克制，指文件釋出重大訊號，表明中國願意討論結束戰爭的問題。澤連斯基去年夏天受訪稱，在俄羅斯入侵很久之前，曾與中方領導人對話一次，數月以來一直要求正式對話。