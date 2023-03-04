【東方日報世界視線】美國奪取歐洲　勢將痛失中東

對美國來說，中東是一個大難題。

自上世紀70年代美國與沙特阿拉伯建立石油美元體制以來，中東成為美國的核心利益地區。一是石油的戰略重要性，美國依賴石油進口，也用石油控制全球的發展。二是中東的地緣戰略位置，美國駐有重兵，以此防蘇聯或俄羅斯南下，但從軍事、政治而言，主要依靠代理人。然而，伊朗1979年宗教革命之後，即使美國直接出兵佔領伊拉克，美國在中東的政軍勢力卻逐步減退，在敍利亞打不過俄羅斯支持的敍利亞政府。

而當美國開發頁岩油，致力出口石油，更與沙特阿拉伯成為國際市場上的競爭對手。沙特阿拉伯聯手俄羅斯把國際油價大降，以此打擊美國成本過高的頁岩油出口，美沙兩國關係由合作轉為競爭。美國借勢介入沙特王室的內鬥，但推不倒王儲，反讓王儲大權獨攬，與美國成仇。

沙特阿拉伯與俄羅斯在國際石油市場上的合作更加緊密，與美國和歐盟對抗，也全力拉攏中國，沙特與灣區各國便與美國愈行愈遠，且卡塔爾帶頭開始與伊朗和解。而中國、俄羅斯在中東地區也是拉攏阿拉伯各國與伊朗、伊拉克、敍利亞解除敵對，開展和解與合作。

中東整個和解過程中，美國與西歐全無插手餘地，即使剛剛美國派官員訪問中東，試圖勸阻諸國與俄羅斯、中國的往來，也無功而回。關鍵是中東和解是區內各國的最大利益，區內外大國如中、俄、土耳其的參與，把留給美國西方的政治空間擠掉。美國既不能與伊朗、敍利亞和解，在敍利亞、伊拉克乃至庫爾德人地區仍駐有軍隊，形成明顯外國勢力，且是以色列最大的奧援，中東和阿拉伯各國怎樣可與美國重新合作呢？更重要的是在國際石油、天然氣市場上的惡性競爭，美國成為中東與俄羅斯乃至中國、印度、土耳其的對立面，哪有合作和解的餘地？

美國要在歐洲打擊俄羅斯，連帶削弱歐盟，在政治以外是要奪取歐洲的石油、天然氣市場。中東各國正重新籌備把石油、天然氣用管道、船隻運往歐洲，填補歐洲減少從俄羅斯的進口，土耳其也謀取俄國天然氣輸歐樞紐的利益。美國可以給中東各國甚麼利益呢？美國就算奪取歐洲，包括烏克蘭，若打不潰俄羅斯，仍然會失掉中東，也許結果是得不償失，為人作嫁衣裳了。

研究所所長 陳文鴻