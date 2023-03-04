世衞未放棄確認新冠源頭　近日曾與華高層領導人對話

美國傳媒日前引述美國能源部最新報告指，新冠大流行最大機會是由中國實驗室洩漏病毒引起，但對評估信心不足。世界衞生組織總幹事譚德塞周五（3日）重申，世衞仍在努力確認新冠大流行的起源。

譚德塞說，就在幾周前，他曾多次去信並與中國高層領導人交談，關於新冠病毒起源的所有假設都擺在桌面上。他想非常清楚地表明，世衞並未放棄任何確定新冠大流行起源的計劃。

世衞傳染病及流行病專家范克爾克霍夫（Maria van Kerkhove）周四（2日）在Twitter，對美國沒有與世衞就其評估病毒來源的報告分享更多資訊，表達失望。她周五敦促可能掌握大流行起源資訊的國家、機構和研究團體與國際社會分享，並指出對於大流行是如何開始的，至今還沒有完全的答案，繼續關注這問題仍然是絕對關鍵的。她說，研究在動物體內傳播的冠狀病毒及人們如何與這些動物接觸至關重要，世衞將繼續在這個領域開展工作，同時檢視有關人類、動物、人獸界面的研究，以及任何研究冠狀病毒的實驗室在生物安全方面之潛在漏洞，特別是在中國武漢或其他地方發現第一批病例的地方。