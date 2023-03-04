16年前殺死5子女　精神病母執行安樂死

比利時一名患有精神病的女子於16年前殘忍殺害5名子女，事後試圖自殺未遂，獲判處無期徒刑。英國傳媒周五（3月3日）報道，她已按照意願，在案發滿16年當天、即周二（2月28日）執行安樂死。

現年56歲的萊爾米特（Genevieve Lhermitte）於2007年2月28日，在位於布魯塞爾以南的尼韋勒鎮寓所，趁丈夫外出後殺死年齡介乎3至14歲的1名兒子和4名女兒。她的律師在審判期間，辯稱萊爾米特作案時精神錯亂，不應入獄，惟陪審團認定她是預謀犯罪，她最終被判囚終身，後來在2019年轉移至精神病院。她曾於2010年提起訴訟，以其精神科醫生不作為而未能阻止她謀殺為由，索償300萬歐元（約2,508萬港元），糾纏10年後放棄訴訟。

心理學家馬魯瓦特（Emilie Maroit）早前表示，萊爾米特或選擇在2月28日執行安樂死，以象徵性地表達對子女的尊重，也有可能是為了完成她原本想做的事，因她殺害子女後曾企圖自殺。比利時允許安樂死，但事主必須有意識地做決定，且有理由及一致地表達意願。律師表示，萊爾米特遵循了這個特定程序，在收集各種醫學意見後作出決定。