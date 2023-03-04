美去年首季批192許可　允向黑名單華企供貨

美國國會眾議院外交事務委員會周五（3日）發布一份文件顯示，拜登政府去年第一季批出192個許可證，向被列入貿易黑名單上的中國企業出售產品和技術，價值超過230億美元（約1,794億港元）。對於華企被列入美國的貿易黑名單，中國商務部新聞發言人周五回應稱，美方應立即糾正錯誤做法，停止對中國企業的無理打壓；中方將採取必要措施，堅決維護合法權益。

文件顯示，去年1月至3月間決定的242項許可申請中，涉及貿易黑名單的中國企業有192項，其中115項包含受限制的技術；另有19宗被拒絕，佔申請總數8%。美國眾議院外交事務委員會的共和黨籍主席麥考爾周五批評數字不可接受，令美國的關鍵技術用於中國的監控和軍隊。惟美國商務部強調已仔細檢視申請，獲批的個案大部分都是低技術，以及其他不構成國安顧慮的項目。

中國商務部發言人表示，已注意到美方近期泛化國家安全、濫用出口管制，以所謂涉俄、涉軍、涉伊等為由，先後兩次制裁多家中國實體。發言人批評，美方以所謂維護國際秩序和國家安全為由，行單邊主義、保護主義之實，打壓遏制包括中國在內的各國企業和機構，破壞其他國家之間正常的商業往來，是典型的經濟霸凌和市場扭曲行為，嚴重損害企業合法權益，破壞全球供應鏈產業鏈安全穩定，阻礙世界經濟復甦和發展，中方對此堅決反對。