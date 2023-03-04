西澳警截獲破紀錄2.4噸可卡因　總值10億澳元

澳洲媒體周六（4日）報道，西澳省警方去年底進行跨部門合作，展開代號為「山毛櫸」（Operation Beech）的行動，成功堵截破紀錄的2.4噸可卡因，阻止該批毒品流入澳洲，總市值約10億澳元（約53.1億港元）。警方指，目前一共起訴12人，相信毒品與一個墨西哥販毒集團有關。

西澳警方表示，悉尼緝毒局去年11月在南美海岸發現原定運往西澳的涉案可卡因，而毒犯不知毒品已被截獲。警方知道在澳洲的毒犯準備同年12月28日接收該批毒品，於是利用石膏扮毒品，重新包裝後放在珀斯以西40海里處，在截至12月30日的3日內毒犯因找不到包裹而需先後出海3次，他們分乘兩艘船出海，最終把包裹轉移上船。

警方在空中監視毒犯的行動，並派戰術反應小組到其中一艘載有1.2噸石膏包裹的船上逮捕3人。去年除夕，警方搜查珀斯多處後決定起訴9名男子試圖管有1.2噸可卡因，至此犯毒集團仍然相信可繼續交易該批可卡因，警方再於今年1月9日搜查珀斯一個單位，拘捕一名28歲新南威爾士省男子，他被控試圖管有200公斤可卡因。至同月13日，警方再截獲一輛汽車，發現逾200萬澳元（約1,062萬港元）現金，一名39歲男子和一名37歲女子因涉案被起訴。