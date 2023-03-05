2名烏軍機師在美接受戰機操作評估　包括F16

烏克蘭為彌補與俄羅斯的空中軍事優勢差距，近月一直請求美國供應F16戰機，美方多次表明無意提供。美媒上周六（4日）引述美國國會人員及華府高級官員消息指，目前有兩名烏克蘭機師在美接受評估，檢視需要多少時間完成戰機操作的訓練，當中包括F16戰機。

烏軍機師現時在美國亞利桑那州圖森美軍基地使用模擬器接受評估，而非實際操作戰機，美方已批准烏克蘭最快本月再派多10名機師到美國。今次的目標包括改進機師技術，以及評估適切的訓練時間需要多久，並透過評估機師能力來更好地建議烏軍如何利用相關能力和美方提供的支援。消息人士強調這並非訓練項目，亦沒有改變美方是否向烏克蘭提供F16的立場，只屬美烏例行軍級對話的一部分，讓烏軍摸熟機種。

按照機師對戰機熟悉的程度，美國國防官員相信訓練時間可以縮短到6至9個月。不過由於戰機交付及訓練需時，美方仍建議以即時可用的武器及裝備援烏，例如防空系統，因為這已足夠對付俄羅斯空天軍，未必要改變策略。烏克蘭政府曾表示，該國只有少於20名機師準備好到美國接受F16訓練，另有約30人可在不久的將來受訓。