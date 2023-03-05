日強徵朝鮮勞工爭議　韓擬允第三方代替日企賠償

南韓最高法院於2018年裁定日本製鐵、三菱重工須需向10名於日治時期被強徵的朝鮮勞工及1名苦工家屬賠償8,000萬至1.5億韓圜（約48.5萬至91萬港元），惟日本政府拒絕接受裁決，所以不讓上述日企繳付賠償金。韓媒周日（5日）報道指，南韓政府最快周一（6日）公布新方案，讓第三方集資代替日本企業向受害者賠償。

日韓對賠償的立場有根本分歧，雙方一直討論日方不直接賠償，改以其他名義出資的替代方案，最終想出上述替代方案。根據南韓外交部即將宣布的方案，會安排南韓行政安全部屬下的「日帝強制動員受害者支援基金會」負責籌措資金，代替日企向原告支付賠償金。同時由代表日韓商界的韓國全國經濟人聯合會和日本經濟團體聯合會，共同籌措並運營「未來青年基金」，日本製鐵和三菱重工會以交會費及捐獻方式非直接資助基金會。

日本共同社引述外交消息指，假如韓方決定不直接向日企索賠，日方將容許企業自願捐款及向被強徵的勞工致歉，同時會解除2019年7月起實施的對韓半導體物料出口限制，把南韓納入可信貿易夥伴白名單，同時恢復兩國領袖互訪。韓方官員透露，南韓此舉意在放下過去的爭議，修補日韓關係；有指南韓總統尹錫悅正考慮本月與日本首相岸田文雄召開峰會。