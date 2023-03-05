特朗普出席保守派大會　62%人撐選總統

美國前總統特朗普上周六（4日）到馬里蘭州出席保守派政治行動大會（CPAC），他致詞時強調自己是最有資格代表共和黨參選明年的總統選舉，理由是他有經驗且在華盛頓有人脈。特朗普深陷國會山莊暴動事件及私藏機密文件風波，他表明即使被起訴也不考慮退選，並指摘政府把司法當作武器。

特朗普不點名批評有黨友曾支持社會安全及醫保改革，但明言會與「名義上的共和黨人」嘗試達成共識，呼籲該黨要吸取上屆大選與中期選舉的教訓，在民主黨的遊戲規則內擊敗對方，即是於郵遞選票、提前投票以至選舉日投票壓倒民主黨。在外交上，特朗普稱不可投放無上限的金錢在無止境的外國戰爭，卻削減美國退役軍人及退休人士福利。他又指，如果他與中俄領導人的對話都有記錄，人們就會很看重他，他聲稱是與中俄領導人對話時，不太需要威嚇對方。特朗普還揚言，他是唯一可以避免第三次世界大戰的候選人。

CPAC有2,000名參加者完成民意調查，62%人支持特朗普明年代表共和黨競選總統，大幅拋離排第二的佛羅里達州州長德桑蒂斯逾40個百分點，去年中期選舉在亞利桑那州州長選中落敗的萊克，則得到最多票支持提名她為副總統候選人。