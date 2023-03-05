強徵勞工爭議　成日韓難解之結

日本上世紀從朝鮮半島強徵大量勞工，他們因遭到工作剝削而身心受損。兩國就此議題產生爭議，南韓有傳最快周一（6日）宣布採取第三方代替賠償的方案。以下為日韓勞工爭議事件的時序表：

1910年至1945年：日本企業從朝鮮半島強徵用約78萬名勞工及慰安婦，他們飽受非人對待，部分人被折磨致死。

1945年8月15日：日本戰敗，宣布向同盟國無條件投降。

1965年6月22日：南韓與日本簽訂《日韓請求權協定》，雙方同意日本提供共計8億美元（約62.4億港元）援助及貸款，由韓方支付給受害者，解決賠償問題。

2012年5月24日：鑑於受害者提訴個人求償權不能因政府協定而抹殺，南韓最高法院裁定個人求償權不受協定限制。

2018年10月至11月：南韓最高法院判日本製鐵及三菱重工須向受害者支付精神賠償，並扣押涉事日企在南韓資產。

2019年7月至8月：日本宣布向南韓實施嚴格半導體材料出口管制，將南韓踢出貿易優惠「白名單」。

2019年9月18日：南韓向多間日企徵收罰款，不再續簽韓日《軍事情報保護協定》，同時向世界貿易組織申訴。

2022年7月19日：南韓外長朴振訪日期間，與日本首相岸田文雄會面。

2023年3月4日：日本《共同社》報道，日韓兩國圍繞強徵勞工訴訟問題展開磋商，包括賠償原告問題、日本對韓出口管制及重啟兩國首腦往來等。

第三方代替日本企業向南韓原告賠償的消息傳出後，南韓最大在野黨共同民主黨周日（5日）嚴厲批評這是「屈辱外交」，等同為日本開脫歷史責任的免罪符。韓聯社引述觀點指，這個解決方案不足以稱得上南韓政府一直要求的「有誠意響應」，但韓方認為現在是時候從大局出發作出決斷，以期基於共同利益發展面向未來的韓日關係。