參議員擬本周提案立法　讓政府禁止或阻止外國科技產品

美國民主黨聯邦參議員沃納（Mark Warner）周日（5日）表示，兩名聯邦參議員計劃於本周提案立法，讓政府禁止或阻止如中國短影音平台TikTok等外國科技產品。

參議院情報委員會主席沃納接受美媒訪問時指，TikTok將會是這項法案檢討的潛在對象之一。美國用戶資料最終恐將落入中國政府手中而引發疑慮，這使TikTok面臨與日俱增壓力。

沃納表示，TikTok發送給用戶的影片類型令人憂心它可能成為宣傳工具。他又表示，計劃提出的法案內容將會提到，就進入美國的外國科技而言，必須擁有確保於有必要的時候可以加以禁止或阻止的系統性做法。沃納的發言人表示，他們可望於周二（7日）正式宣布提出這項法案。

眾議院外交事務委員會本月1日表決通過，授予總統拜登禁止TikTok的權力，這將是美國對任何社群媒體所作最巨大限制。白宮上周給政府機構30日期限，確保聯邦裝置和系統中沒有任何TikTok。美國逾30個州、加拿大和歐盟政策機構也已經禁止在公務裝置中下載TikTok。