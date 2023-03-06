日企戰時強徵勞工　韓允第三方基金會代繳賠償

南韓最高法院2018年裁定涉及戰時強徵勞工的日本企業，需向受害者繳付賠償，惟日方不接受判決，拒讓涉事日企賠款，兩國因而關係惡化。南韓外交部長朴振周一（6日）公布賠償方案，將由總部設於首爾的公共基金會，代替日企向受害者及家屬賠款，同時希望日企會捐獻予基金會。

朴振表示，隸屬行政安全部的「日帝強制動員被害者支援財團」會從收取私營企業自願捐款，同時尋求受益於1965年《日韓請求權協定》的南韓企業捐獻，包括浦項鋼鐵，用於向15名2018年勝訴的原告方賠償，以及補償其他爭取賠償的提告人士，而非直接向當年敗訴的日本製鐵及三菱重工索賠。朴振亦表明，希望與日本兌現兩國1998年的共同發表的《21世紀韓日新夥伴關係共同宣言》，克服過去的爭議並建立新關係，擱下長久的緊張關係，為國民從國家利益角度出發而中止惡性循環。

日本首相岸田文雄在韓方公布賠償方案後表示，日方會今後與過去政府的歷史觀保持一致，維持前朝就侵略歷史對南韓作出的道歉。針對外界注視日方會否撤銷2019年對韓實施的半導體物料出口限制，岸田則稱這與勞工問題屬不同範疇，會在安全保障的觀點上，實施適切的出口管制。外相林芳正指出，日本會緊密與南韓溝通，修補兩國關係。

不過此方案早前在南韓公開聽證時，引來受害者及公民團體強烈反對。日本製鐵指，會妥善處理戰時勞工的議題；三菱重工則指出，公司對南韓的公布不持立場，尊重日方對議題的看法。美國白宮發出總統拜登的聲明，稱許韓方的決定象徵日韓突破性的夥伴關係新章節，指岸田與南韓總統尹錫悅踏出重要一步，帶領日韓人民走向更安全、繁榮的未來。他又期望美日韓持續加強三邊連繫。