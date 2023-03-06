伊斯瓦蒂尼總理晤蔡英文　盼持續加強合作

非洲國家伊斯瓦蒂尼總理戴克禮應台灣政府邀請訪台，周一（6日）上午拜會台灣總統蔡英文。蔡英文指出，今年是兩地建交55周年，台灣會持續透過政府及民間力量，加速推動兩地合作交流，不斷深化邦誼。戴克禮致詞時表示，該國反對任何國家的霸凌侵略行為，並堅信台灣的自由民主不應受到外部壓力影響。

蔡英文稱，她於2018年曾訪問伊斯瓦蒂尼，而該國國王恩史瓦帝三世也兩度訪台，見證兩地在各領域的交流成果。新冠疫情期間，台灣與伊斯瓦蒂尼合作生產醫療口罩，是重要的防疫夥伴；雙方也持續在經貿、公衞、通訊等領域深化合作。她特別感謝伊斯瓦蒂尼長期支持台灣的國際參與。

戴克禮強調，恩史瓦帝三世去年10月訪台時達成許多目標和合作計劃，他希望此行能更強化這些合作案，確保兩地合作計劃順利進行。他又表示，兩地友好邦誼為伊斯瓦蒂尼發展帶來許多有形結果，尤其是為偏鄉地區電氣化、農業、公衞、學術、基礎建設等帶來成長；透過兩地教育合作，伊斯瓦蒂尼勞動階級能接受世界級教育，新推出的非洲地區計劃也讓該國人民未來有更多機會赴台就業或求學。