美國官員憂　華製貨運起重機或成中國間諜工具

美國《華爾街日報》周日（5日）報道，美國官員擔心國內多地港口的中國製巨型貨運起重機，可能會成為中國政府的間諜工具。有中國駐華盛頓大使館人員形容，華府對這些中國製起重機的擔憂是「偏執狂想法」。中國外交部發言人毛寧周一（6日）形容美官員有關說法是「草木皆兵」，誤導美國民眾。

報道指，部分美國國安官員將上海振華重工股份有限公司（ZPMC）製造的起重機，比喻為特洛伊木馬。該起重機的傳感器，可登記和追蹤貨櫃箱的來源和目的地。美國官員擔憂，北京可藉以獲取資訊，去了解美國就各地軍事行動運入或輸出了甚麼原料。

美國前高級反情報官員埃文尼纳（Bill Evanina）聲稱，有心者甚至能以遠程方式遙控起重機，更形容這些起重機「可能成為新的華為」。另一名美國官員指，目前美國港口使用的近80%船對岸起重機，均由振華重工製造。

中國駐華盛頓大使館的一名代表向《華爾街日報》稱，美國試圖阻礙與中國的貿易和經濟合作，散布中國威脅論等不負責任行為，最終將損害美國自身利益。振華重工暫未回應報道。

另美國為遏止中國在晶片和半導體的發展，早前公布《晶片與科學法案》，惹來當地商界質疑。毛寧周一在北京外交部記者會稱，關鍵在於公平競爭，不能為了維持科技霸權不擇手段，不能剝奪其他國家的發展權利，更不應當為了一己私利破壞全球產供鏈，讓本已經非常脆弱的世界經濟雪上加霜。