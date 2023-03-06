邊境爆衝突　黎巴嫩舉炮瞄以色列坦克

以色列與黎巴嫩邊境再起衝突，黎巴嫩指控以色列巡邏隊周日（5日）中午突破臨時分界線約一米。黎巴嫩陸軍立即迫使敵方撤退，聯合國駐黎巴嫩臨時部隊介入核實。以色列和黎巴嫩部隊期間一度肢體衝突，黎巴嫩軍人甚至舉起火箭推進榴彈（RPG）瞄準一輛以色列坦克。以色列未有回應。

事發於黎巴嫩南部村莊艾塔—沙卜（Aita al-Shaab）。網上流出影片顯示，多名以色列和黎巴嫩持槍軍人在一處草叢中爭吵，期間傳出槍械上膛聲音。一名戴藍色頭盔的聯合國臨時部隊人員從中調停，大呼停止。黎巴嫩陸軍也公布影片，一名軍人手持疑似RPG7火箭推進榴彈瞄準以色列坦克。黎巴嫩真主黨媒體報道，事發緣於以色列在分界線建造鐵絲網圍欄時，一名國防軍軍官拔掉分界線上的鐵樁。衝突過後，現場遺留一個打樁工具。

聯合國駐黎巴嫩臨時部隊發言人表示，注意到以色列正於艾塔—沙卜地區沿藍線修緝，並發生緊張局勢。他敦促各方保持冷靜，強調藍線附近任何工作都極其敏感，繼續要求各方通過聯合國部隊協調，以免造成不必要緊張。藍線是以色列從黎巴嫩撤軍後，聯合國於2000年6月7日公布的臨時分界線。