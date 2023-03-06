讓日企免於賠款　尹錫悅政府捱轟

南韓政府公布二戰日本強徵勞工受害者賠償解決方法後，國內輿論批評總統尹錫悅讓日本完勝，令被告的日本企業全身而退，可能引發比2015年韓日《慰安婦協議》更嚴重的矛盾。日媒對尹錫悅政府優先處理現狀的做法表示肯定，認為面對北韓提升核武及導彈能力時，日韓更需要合作並與美國聯手應對。

南韓《韓民族日報》提到，尹錫悅在去年光復節曾經表示將繼承1998年《21世紀韓日新夥伴關係共同宣言》的精神，但今次提出的賠償解決方法排除涉事日本企業責任，該報形容這是大幅倒退的「自我否定性解決方法」。該宣言兩大軸心分別是「正視過去」及「面向未來」，但尹錫悅只着重「面向未來」，忽略「正視過去」。

南韓與日本2015年12月28日簽署《慰安婦協議》，同樣在南韓引發極大爭議。《韓民族日報》指該協議已經證明，若外交協議不以國際人權法原則「受害者中心主義」為中心，更容易導致問題。一名長期參與韓日關係的元老級人士向該報表示，「尹錫悅政府似乎背着包袱投身火坑」，或引發比《慰安婦協議》時更嚴重的矛盾。

南韓最高法院2018年作出的強徵勞工受害者賠償判決，是以「日本帝國主義強佔時期是日本對朝鮮半島的非法強制佔領」之憲法解釋為前提。南韓不少韓日關係專家擔心，日本或利用賠償解決方法，用作解釋當年對朝鮮半島殖民統治合法的手段。

共同社指尹錫悅希望日韓、美日韓合作早日穩定的強烈意願，促成解決強徵勞工受害者賠償方法，南韓國內亦出現愈來愈多呼聲希望盡快解決問題及改善關係。惟尹錫悅着眼未來的解決方法，需要面對強徵勞工受害者「被置之不理」的不滿情緒。