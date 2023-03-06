華媒就核污水採訪　日批報道未反映內容

浙江媒體日前採訪日本駐華使領館，上周四（2日）刊登文章《擬向海洋排放130萬噸核污水，日方做法不負責任》，質疑福島第一核電站核污水排海將對環境以至鄰國造成影響。日本駐華大使館上周五（3日）在Twitter批評報道未能反映採訪內容，並刊登受訪全文。

《浙江日報》文章主要提到，外界普遍質疑日本急於使用「多核素去除設備」（ALPS）處理核污水並排放，是因為日本東京電力公司儲存罐裝不下，排入大海是最便宜處理方式。日方稱每年核污水釋放氚總量低於各國許多核電站排放，但文章引述專家質疑氚輻射危害長期被低估，且日方數據不可信。

日本駐華大使館上周五反駁，報道稱「關於鄰近國家和地區的漁業及漁民將遭受的影響，日本國駐華大使館沒有任何答覆和說明」；事實上大使館已說明，國際評估顯示ALPS處理水排海，充分確保人及環境安全性。核污水釋放氚總量，將低於包括浙江省秦山第三核電站在內中國核電站釋放量。至於存儲罐容量問題，將不妨礙ALPS處理水的海洋釋放計劃。