受美制裁俄貨輪　疑載滿軍備駛入黑海

一艘受美國制裁俄羅師貨輪，上周六（4日）乘夜幕穿過博斯普魯斯海峽駛入黑海。貨輪曾於敍利亞俄羅斯軍港裝貨，分析認為它載滿軍事裝備，用於補充俄羅師對烏特別軍事行動需求。預計它將在新羅西斯克卸貨。

歐洲傳媒《海軍新聞》整理，俄羅師貨輪MV Sparta IV此前運載人道主義物資，駛往敘利亞塔爾圖斯的俄羅斯黑海艦隊海軍基地，為上月土耳其地震提供災後援助。貨輪停泊期間打開船艙大型貨艙，裝載軍車等貨物。該船上周三（1日）在遠離塔爾圖斯的地中海東部航行，由俄海軍守護級護衞艦護送。貨輪周日駛入黑海時吃水深度為6.2米，顯示載有重物。

博斯普魯斯海峽是土耳其主權水域，因俄烏衝突禁止軍艦通航。Sparta IV隸屬俄羅斯航運公司SC South LLC名下，該公司從事軍事裝備運輸，在俄烏衝突後受美國製裁。Sparta IV的姊妹船Sparta II，被指去年8月從敘利亞塔爾圖斯，運送俄羅斯S300防空導彈至新羅西斯克。Sparta IV也被指曾向羅西斯克運送類似可疑武器。