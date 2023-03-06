勞工爭議釀貿易戰　日韓將磋商解禁

二戰強徵勞工受害者賠償爭議發生後，日本及南韓互相反制，日方實施出口限制，韓方終止交換軍事情報。日本政府周一（6日）宣布，將啟動解除貿易管制措施的雙邊磋商；南韓政府表示兩國決定暫停世界貿易組織爭端解決機制，並希望雙方通過出口管理政策對話，構建供應鏈安全屏障，減少企業面對的不確定性。

南韓最高法院2018年下令被告兩間日本企業賠償二戰強徵勞工受害者後，日本政府翌年採取兩項反制措施，首先限制向南韓出口關鍵半導體材料高純度氟化氫、氟聚酰亞胺、光致抗蝕劑，之後把南韓剔出適用簡化出口程序國家白名單；南韓同年就此事訴諸世界貿易組織，韓聯社指申訴處理工作目前處於兩國協商小組組建階段。

南韓產業通商資源部周一表示，韓日兩國決定迅速展開磋商，希望把出口貿易恢復至日方推出反制措施前，並暫停世界貿易組織爭端解決機制，日本政府將舉辦日韓出口管理政策對話會議。南韓產業通商資源部又指，日本當年實施出口限制後，韓方積極展開技術研發、促進進口多元化、吸引投資，大幅降低對日本的進口依賴。

日本2019年對南韓發動貿易戰後，南韓同年決定不續簽《韓日軍事情報保護協定》。基於北韓核導威脅日趨嚴重，外界估計韓日兩國很快磋商恢復執行該軍事協議。