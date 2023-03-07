8歲男童受父母啟發　親自訓練及出售工作犬

訓練犬隻並非易事，需要抱有極大耐心才能成功，澳洲年僅8歲的男童湯米·李（Tommy Lee）卻已是一名訓犬師。新南威爾士省近日舉行一場工作犬拍賣會上，湯米·李以5,500澳元（約2.9萬港元）出售由其訓練的犬隻埃科（Echo），成為會上最年輕的供應商。

該個拍賣會共售出40隻工作犬，平均成交價為7,725澳元（約4.1萬港元），最高成交金額為2.25萬澳元（約11.9萬港元），今次是湯米·李首次以訓犬師及供應商的身份參與拍賣會。其父母前年以3.52萬澳元（約18.7萬港元）在會上出售一隻工作犬，創下當時全國最高紀錄，這亦成為了激發湯米·李訓練犬隻的動力。

湯米·李表示，訓練犬隻不僅能賺錢，過程亦十分有趣，並學會如何更有耐心及冷靜地與狗狗相處。他指埃科個性自然且安靜，相信能為新主人提供很大的幫助。對於埃科要離開並到新主人家生活，湯米·李稱自己會去探望牠，故不會難過。他計劃未來會繼續訓練其他犬隻，包括埃科的兄弟查利（Charlie），並打算用拍賣所獲資金修理家中車輛。