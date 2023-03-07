企圖開機艙門及襲擊機組人員　聯合航空乘客被捕

美國麻省一名男子周日（5日）在聯合航空公司一架正在飛行的美國內陸機上，涉嫌企圖打開機艙緊急出口門，並以利器刺向一名空中服務員，於波士頓機場被捕。

美國司法部周一（6日）指，涉事客機當時由洛杉磯飛往波士頓，機艙門的警報突然作動，機組人員查看後發現機艙門的把手曾被推開，令它不在完全鎖上的狀態，而緊急逃生梯亦被調較至處於「一般模式」（disarmed）。機組人員發現33歲男子托里斯（Francisco Severo Torres）身處機艙門附近，於是問他是否涉事，托里斯反問是否有攝器拍到他曾干擾機艙門。

法庭文件指，機組人員向機長通報，指托里斯對飛行構成威脅，要求機長緊急降落。不久後，托里斯離開座位，口中唸唸有詞，突然猛撞向其中一名機組人員，並以斷開的金屬匙企圖刺向對方頸部3次。其他乘客合力把托里斯制服，執法人員在客機降落後將他拘捕，將控以利用危險武器的妨擾空中服務員的罪名。

聯合航空聲明，感謝機組人員和乘客於航班編號UA 2609的客機發生安全事故後迅速行動，將一名乘客制服。聯合航空又指客機順利降落，沒有人受傷，強調對任何機上暴力行為零容忍，會配合執法部門調查。