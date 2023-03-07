中國再嚴厲敦促日本　不得擅自啟動福島核污染水排海

國際原子能機構3月理事會會議周一（6日）在奧地利維也納召開。中國國家原子能機構副主任劉敬在核安全議題下發言，就日本福島核污染水處置問題嚴正闡述中方立場關切。中國常駐國際原子能機構代表李松大使行使答辯權，嚴辭批駁日本立場。

劉敬指，日本福島核污染水排海關乎全球海洋環境和公眾健康，不是日方一家私事，國際原子能機構尚未完成對日方處置方案的評估，更未得出具體結論，迄今發布的3份報告均指出日方核污染水處置和監管方案存在與機構安全標準不符之處，並提出諸多改進建議。他批評日方無視國際原子能機構專業權威意見和國內外反對聲音，一意孤行批准核污染水排海計劃，並加速推進排海設施建設，這是機構成員國極不負責任的行為，引起國際社會和有關國家強烈關注。

劉敬強調，排海並不是日方處置福島核污染水唯一可行手段，日方不應將國際原子能機構技術工作組審查當作將核污染水排海的護身符，日方不得片面解讀、歪曲利用機構技術工作組相關報告，為自身排海計劃背書，也不得無視機構技術工作組權威專業意見，強推排海計劃實施，更不得為機構技術工作組出台最終審查報告人為設定時限。

李松則指，日本不顧國際社會包括其本國民眾的廣泛質疑和強烈反對，執意強行推進福島核污染水排海準備，並企圖利用機構為其背書，這種做法極不負責任。對於日方上述行徑，包括中方在內的許多鄰國、太平洋島國不放心、不信任、不答應。中方再次敦促日方正視國際社會關切，不得擅自啟動核污染水排海。