美揚言擊落射太平洋導彈　金與正：朝將視為宣戰

南韓傳媒日前指，美國印太司令部司令阿奎利諾上月曾稱假如北韓向太平洋地區發射洲際彈道導彈，美方會立即擊落它。北韓領袖金正恩胞妹、勞動黨副部長金與正周二（7日）表示，正密切注視、全盤掌握韓美的軍事動態，太平洋絕非由美國與日本擁有，北韓的試射並無危害周邊國家安全。若美軍採取攔截等軍事方式應對，朝方會視為宣戰，且早已制訂好相應軍事行動規範，隨時準備作出適當而迅速的壓倒性行動。

金與正在朝中社發表談話，指出近來美國和南韓耀武揚威、口誅筆伐，大有走向瘋狂之勢，不容坐視不理，而其極盡武嚇文攻之能事，無疑為北韓送上不得不採取某種應對的名分，美韓應避免繼續惡化局勢的言行。

另外，美國與南韓周一（6日）舉行空中聯合軍演，美軍再度派出可搭載核武的B52H戰略轟炸機赴韓。北韓外務省報道局對外報道室長周二批評美國多番無視警告，與南韓違背盼望穩定局勢的國際願景，熱衷於火藥味濃的好戰武力示威活動，今次演習證明美國在實戰水平上推行針對平壤的用核企圖，不負責任地把半島核戰危機由假想轉向現實階段。北韓還稱，美韓月中將舉行「自由護盾」春季聯合軍演，預示着其侵略性質及會招來的嚴重破壞。

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