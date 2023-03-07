H5N1禽流疫情不止　白宮擬為家禽打預防針

美國自去年初開始爆發H5N1禽流感疫情，是該國史上最嚴重的一次，影響47個州合共逾5,800萬隻養殖鳥類。美媒周一（6日）引述白宮官員指，拜登政府考慮推行大規模家禽疫苗接種計劃，阻止禽流感疫情演變成人類大流行病。

農業部已開始測試潛在的疫苗，並與業界領袖商討推行大規模家禽疫苗接種計劃，這將是美國首次。白宮官員指，為家禽打禽流感疫苗不是華府唯一考慮的行動，政府研究的更即時行動包括鼓勵養殖場透過生物安全措施遏制禽流病毒傳播，包括加強工人的消毒程序。白宮正密切監測雞蛋價格，若家禽疫苗接種計劃可緩減美國家庭經濟負擔，總統拜登會對此感興趣。

明尼蘇達大學專家卡多納（Carol Cardona）表示，養殖鳥類已接種預防雞痘等家禽傳染病的疫苗，但禽流感疫苗計劃將更為複雜，業界仍有分歧，部分原因是擔心會導致貿易限制，損害家禽出口業。惟禽流感專家普遍認為華府應推動疫苗計劃，減輕禽流感變成人類大流行病的風險。

農業部發言人指，美國目前沒有獲聯邦監管機構授權使用、針對H5N1等高傳染性禽流感病毒毒株的家禽疫苗，未知現有數款獲授權疫苗是否有效應對近日的毒株。