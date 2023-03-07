烏克蘭盼取得優勢　冀美國提供空投集束炸彈

英國傳媒周一（6日）報道，烏克蘭擴大軍事援助要求，希望美國給予空投集束炸彈，以助烏軍在東部與俄軍的艱苦戰鬥中取得優勢。烏克蘭國防部拒絕回應報道，美國國家安全委員會指美烏正密切協調軍援，目前沒有新的宣布。

報道披露，烏克蘭官員上月出席德國慕尼黑安全會議時，敦促美國國會議員向白宮施壓，批准提供集束炸彈。美國眾議院軍事委員會成員克羅、史密斯透露，除了一直希望獲得的155毫米集束彈（兩用改進型常規彈藥）外，烏克蘭要求美國提供MK20石眼集束炸彈。它由飛機空投，在半空中釋出逾240個鏢狀子彈藥或小炸藥，用於對付裝甲目標。烏克蘭軍方認為，比起無人機投放的武器，MK20的子彈藥穿甲能力較強。

即使有烏克蘭官員在華盛頓游說美國國會議員，希望取得集束彈藥，惟史密斯認為拜登政府不會同意。克羅表示，假如烏軍移除MK20的子彈藥，他或支持給予烏克蘭。美國共和黨參議員格雷厄姆表明，將施壓要求白宮給予烏克蘭集束彈藥。MK20於2016年停產，美軍仍有逾100萬枚庫存。集束彈藥因在大範圍內造成巨大殺傷力，已有超過120個國家簽署公約禁用，但美國、中國及俄羅斯等未簽署。