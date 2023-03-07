應對北韓火箭炮威脅　美韓軍機演練公路升降

朝鮮半島緊張局勢加劇，美國及南韓空軍周二（7日）出動十多架軍機演練公路升降。韓軍表示，今後將通過反覆實戰化訓練，提升戰時聯合作戰和戰備跑道運用能力。分析認為，演習或與應對北韓超大型多管火箭炮的威脅有關。

演習在慶尚南道昌寧郡南旨邑舉行，位於首爾東南面347公里。南韓空軍出動C130運輸機、CN235運輸機、HH47直升機。美國空軍派出A10攻擊機、C130J運輸機及MC130J特種作戰飛機等。美韓兩軍戰鬥控制組首先確保戰備跑道安全，確認天氣、風速、風向等滿足升降條件後，以無線電指示滯空待命的軍機降落。戰備跑道由公路臨時改造而成，沒有空軍基地標準配備的戰術空中導航系統，機師僅憑肉眼和機載儀表操縱飛機升降，因此難度大增。

南韓空軍空中機動偵察司令部司令崔春松（音譯）少將、駐韓美軍特種作戰司令部司令馬丁少將，雙雙坐鎮指揮演習。北韓上月聲稱，超大型多管火箭炮只需發射4枚600毫米口徑火箭彈，便足以癱瘓敵軍的作戰機場。從火箭彈射程來看，南韓忠清南道清州、京畿道烏山基地、全羅北道群山基地均在打擊範圍內。

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